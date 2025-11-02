PSG : Grosse inquiétude pour Ousmane Dembélé avant Bayern

Ousmane Dembélé semble loin de retrouver toute sa forme physique. Le PSG est venu difficilement à bout de l’OGC Nice (1-0) dans les derniers instants, mais la soirée s’est terminée sur une note d’inquiétude. Le Ballon d’Or 2025, entré en seconde période, a quitté la pelouse avec des douleurs à la cuisse droite. À trois jours du choc face au Bayern Munich, le doute s’installe.

PSG : Ousmane Dembélé rattrapé par ses vieux démons

RMC Sport l’avait signalé dès mercredi : l’ancien Barcelonais avait ressenti une gêne à la cuisse lors du déplacement à Lorient. Luis Enrique, prudent, l’avait laissé sur le banc pour ne pas aggraver la situation. Une gestion, qui ne semble pas avoir empêché le mal de se révélé. Lancé dans la partie dès la 72e minute contre l’OGC Nice, Ousmane Dembélé a rapidement montré des signes de douleur.

Lire aussi : PSG : Gonçalo Ramos allume les clubs de Ligue 1 et tacle Luis Enrique

À voir

Red Star – ASSE : Le terrible constat de Horneland après la défaite

Une scène inquiétante a été captée, au terme de la rencontre, par les Caméras de Ligue 1+. L’ailier parisien, visiblement diminué, confie à Achraf Hakimi : « J’ai mal à l’ischio, j’ai trop mal », tout en se tenant la cuisse droite. Des mots qui résonnent comme une mauvaise nouvelle à deux jours d’un rendez-vous européen capital.

L’ombre d’une rechute avant le Bayern

Pour l’heure, le PSG n’a pas communiqué sur l’état de santé de son joueur. Ni Luis Enrique ni le staff médical ne se sont exprimés après la rencontre. Dembélé doit passer des examens dans les prochaines heures pour déterminer la gravité de la blessure. Simple alerte ou véritable coup dur ? Le verdict sera déterminant pour la suite.

Car le timing est cruel : mardi soir, le Bayern Munich, machine à victoires (15 succès consécutifs), débarque au Parc des Princes pour un choc déjà décisif en Ligue des champions. Et dans ce genre de bataille, l’absence d’un joueur aussi explosif que Ousmane Dembélé pourrait peser lourd. Le PSG a gagné contre Nice, certes. Mais s’il a perdu son dynamiteur, la victoire pourrait bien avoir un goût amer.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato : 350M€ du PSG, le Barça prêt à craquer pour Yamal ?

PSG – OGC Nice : Les compositions officielles dévoilées !

À voir

Stade Rennais : le vestiaire lâche totalement Habib Beye

PSG – OGC Nice : Franck Haise répond cash à Luis Enrique !