ASSE : Cardona vide son sac après le fiasco face au Red Star

Pour Irvin Cardona et l’ASSE, plus rien ne va plus du côté du Forez. Battue (2-1) par le Red Star lors de la 13e journée de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne a laissé filer des points précieux et une place de dauphin. Devant les caméras de BeIN Sports, l’attaquant n’a pas mâché ses mots.

ASSE : Une rechute inquiétante face au Red Star

Après le feu d’artifice contre Pau (6-0), les Verts sont retombés dans leurs travers sur la pelouse du Stade Bauer. Appliqués par séquences mais trop passifs à l’entame, les hommes d’Eirik Horneland ont subi la loi d’un Red Star plus entreprenant. La défaite, frustrante, rappelle les errements déjà vus face à Annecy.

« On manque d’engagement, comme à l’image d’Annecy. On fait la même mauvaise entame », a reconnu Irvin Cardona, lucide sur la prestation des siens. Sauvés un temps par un penalty arrêté par Gautier Larsonneur, les Stéphanois ont cru pouvoir inverser la tendance, sans jamais réellement y parvenir.

Cardona sonne la révolte

Malgré un but de Zuriko Davitashvili qui n’aura pas suffi, Irvin Cardona n’a pas cherché d’excuses. « Il manque encore quelque chose aujourd’hui », a-t-il regretté, avant d’ajouter : « On essaie de mettre en place ce qu’on fait à l’entraînement, de presser, d’être dans les bons timings, malheureusement parfois on n’y arrive pas. Ce n’est pas inquiétant, la saison est encore longue, mais il faut vite repartir au travail. »

Un discours franc, empreint de lucidité, qui traduit le malaise d’une équipe en quête de constance. L’AS Saint-Etienne, ambitieuse, devra vite réagir pour ne pas voir ses rêves de remontée s’éloigner trop tôt.

