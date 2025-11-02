Stade Rennais : Habib Beye contraint de réintégrer Blas et Seko Fofana

C’est déjà terminé, la vie de coach Habib Beye sur le banc du Stade Rennais sans Ludovic Blas et Seko Fofana sur le terrain. Les deux joueurs, écartés du groupe avant le match face à Toulouse FC, réintègrent le groupe.

Stade Rennais : Habib Beye rappelle d’urgence Ludovic Blas et Seko Fofana

On le dit ces derniers temps, plusieurs joueurs n’entretiennent pas de bons rapports avec Habib Beye, entraîneur du Stade Rennais. Contre toute attente, le technicien du SRFC a tenté un pari risqué : celui de mener ses troupes sans deux joueurs majeurs, Ludovic Blas et Seko Fofana, accusés de mener la fronde interne contre sa longévité sur le banc du club de foot de Rennes.

Lire aussi : Stade Rennais : Habib Beye tranche deux dossiers chauds !

À voir

ASSE : Cardona vide son sac après le fiasco face au Red Star

Le technicien des Rouge et Noir savait qu’il jouait gros dans la dernière ligne droite des temps additionnels qu’il joue sur le banc du Stade Rennais. S’il avait ramené 3 points de son déplacement à Toulouse (2-2), il aurait pu plonger l’absence de Ludovic Blas et Seko Fofana de ses plans.

Le match nul du club de foot de Rennes et Toulouse (2-2) complique la situation

Le point du match nul ramené de la Gironde a épaissi le doute sur son propre avenir sur le banc du SRFC. Désormais, l’entraîneur rennais n’a pratiquement plus les commandes du camion. Il a été contraint de réintégrer ses deux indésirables dans le groupe pour le match de ce dimanche face au RC Strasbourg.

Selon L’Équipe, Ludovic Blas et Seko Fofana, qui n’étaient pas sur la feuille de match de mercredi face au TFC – choix justifié par une insuffisance de rendement par le coach – font leur retour dans le groupe.

Lire aussi : Stade Rennais : C’est la guerre entre Fofana, Blas et Beye

À voir

Mercato PSG : Le Paris SG veut frapper fort avec un crack à 100M€

Même s’ils ne sont pas certains de débuter la rencontre, l’Ivoirien et l’ancien Nantais réintègrent en tout cas le groupe, ce qui laisse entrevoir leur possible entrée en jeu selon le déroulé du match.

Mohamed Toubache-Ter déballe l’ambiance dans le vestiaire du SRFC

Selon Mohamed Toubache-Ter, le temps de Beye sur le banc du Stade Rennais est bien compté. La raison : tout le vestiaire aurait lâché le coach. Beye sait désormais qu’il pourrait perdre sa place aussi vite que la direction aura retrouvé son remplaçant.

Si le retour de ces deux joueurs expérimentés venait à déboucher sur une victoire de Rennes, la première depuis le 14 septembre face à Lyon, Habib Beye pourrait prolonger son séjour sur le banc. Mais en cas d’échec face au RC Strasbourg, actuel 4e de Ligue 1 avec 19 points, le sursis dont bénéficie Beye pourrait aussi prendre fin.

Lire aussi sur Habib Beye :

Stade Rennais : le vestiaire lâche totalement Habib Beye

Stade Rennais Mercato : Habib Beye déjà condamné au SRFC ?

À voir

Real Madrid Mercato : Endrick tranche entre l’OM et l’OL !

Stade Rennais : Habib Beye obtient deux soutiens de poids !