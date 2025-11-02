OM : Marseille volé à Auxerre ? Le feuilleton Bastien relancé

L’OM repart frustré d’Auxerre, malgré un succès étriqué (0-1). Réduits à dix après une expulsion polémique d’Ulisses Garcia, les Phocéens ont une nouvelle fois le sentiment d’avoir été floués par l’arbitrage de Benoît Bastien. Et sur les réseaux, la colère des supporters gronde.

AJ Auxerre – OM : Expulsion d’Ulisses Garcia, un tournant arbitral qui change tout

Tout allait bien jusque-là. Une rencontre engagée, équilibrée, de la tension, mais du jeu. Et puis, la 65e minute a fait basculer la soirée. Ulisses Garcia, coupable d’un tacle jugé dangereux sur Josué Casimir, a été directement expulsé. Le pied haut, le contact discutable, mais rien qui ne justifiait forcément le rouge selon de nombreux observateurs.

Lire aussi : Ligue 1 : L’OM évite le pire à Auxerre, un succès qui change tout

Cette décision a immédiatement enflammé la toile. Le rouge a laissé Marseille en infériorité numérique, de quoi perturber son organisation et annihiler ses espoirs de faire le break. Un scénario déjà vu, diront certains, tant l’arbitre Benoît Bastien semble porter la poisse aux Marseillais depuis plusieurs saisons.

🟥 Ulysse Garcia est renvoyé aux vestiaires !



Les Marseillais vont terminer la rencontre en infériorité numérique… Le suspense est relancé ! 🔥#AJAOM pic.twitter.com/Bv2kBRQJJj — L1+ (@ligue1plus) November 1, 2025

Le tribunal des réseaux en ébullition

Sur X (ancien Twitter), la fureur phocéenne n’a pas tardé à exploser. « Quel scandale ce rouge de Benoît Bastien encore… Ce type est en mission À CHAQUE FOIS contre nous, c’est hallucinant… », s’est emporté le compte influent TeamOM. D’autres internautes ont dénoncé une utilisation incohérente de la VAR : « La VAR était où ?! C’est un scandale !!! Y’a même pas jaune sur cette action », pouvait-on lire.

Quel scandale ce rouge de Benoît Bastien encore… Ce type est en mission À CHAQUE FOIS contre nous, c'est hallucinant…pic.twitter.com/j1LM4HeJl7 — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) November 1, 2025

Ou encore, plus ironique : « T’as raison, ne mets pas le replay zoomé, ça montrerait qu’il simule et qu’il n’est pas touché, mdrrrr ». Un sentiment d’injustice qui relance le « feuilleton Bastien » et son étrange malédiction avec le club olympien. Après Derek Cornelius la saison passée, c’est désormais Garcia qui en fait les frais. Et à Marseille, on commence sérieusement à en avoir… plein le sifflet.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato : l’OM vise un buteur du Stade Rennais !

À voir

PSG : Grosse inquiétude pour Ousmane Dembélé avant Bayern

Mercato OM : Accord conclu pour Saibari ?

Mercato OM : 100 M€, l’incroyable jackpot qui s’offre à Marseille