Real Madrid Mercato : Endrick tranche entre l’OM et l’OL !

Susceptible de quitter le Real Madrid lors du mercato hivernal, Endrick est cité dans les plans de l’OM et de l’OL. Désireux de retrouver rapidement du temps de jeu, le prodige brésilien sait où il veut poser ses valises entre les deux clubs français.

Mercato : Endrick prépare son départ du Real Madrid

N’ayant pas disputé la moindre minute en match officiel cette saison, Endrick a fait part au Real Madrid son envie de se faire prêter pour engranger du temps de jeu dans la seconde partie d’exercice. L’international brésilien de 19 ans ne veut pas rater la prochaine Coupe du Monde et veut donc se donner toutes les chances d’être appelé par son sélectionneur Carlo Ancelotti.

Associé à plusieurs clubs aussi bien en Espagne qu’à l’étranger, le protégé de Xabi Alonso pourrait débarquer en Ligue 1 en janvier 2026. À la recherche d’un attaquant de pointe pour cet hiver, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais seraient à la lutte pour obtenir la signature du numéro 9 madrilène.

Avec les blessures respectives d’Amine Gouiri et Malick Fofana, les deux clubs olympiens sont fortement dans le besoin d’un renfort offensif et l’opportunité Endrick tombe à pic. Mais dans cette course, c’est l’OL qui semble bien parti pour rafler la mise.

Endrick snobe l’OM et choisi l’OL

Soucieux d’avoir du temps de jeu et de participer à une Coupe d’Europe cette saison, Endrick était le candidat parfait pour l’OM de Roberto De Zerbi. Toutefois, le club phocéen pourrait bien se faire griller la priorité par son grand rival : l’OL. En effet, selon les informations du quotidien L’Équipe, l’ancienne pépite de Palmeiras ferait des Gones sa priorité pour ce mercato hivernal.

Avec un salaire de 400.000 euros par mois, Endrick semblait intouchable pour les finances lyonnaises, mais Florentino Pérez serait prêt à assumer une bonne partie des revenus du joueur afin de faciliter son arrivée dans le Rhône. Une tendance confirmée par le journaliste Fabrizio Romano.

Sur sa page Twitter, le spécialiste mercato écrit notamment : « Endrick donne désormais sa priorité totale à l’Olympique Lyonnais, alors que les discussions progressent du côté du joueur. Prêt direct, sans option d’achat, comme révélé mercredi. Décision finale la semaine prochaine, mais Endrick est très intéressé par l’OL. » Grosse déception pour l’OM.

