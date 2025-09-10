OM vs PSG : Une forte décision tombe pour le Classico !

Le choc OM-PSG n’est pas un derby anodin. La preuve, les supporters parisiens sont interdit de déplacement pour ce premier Classico de la saison.

OM-PSG : Le Classico se jouera sans supporters parisiens

Le Vélodrome accueille dimanche 21 septembre le choc entre l’OM et le PSG. Et comme on pouvait s’y attendre, le club parisien sera privé du soutien de ses fans en terre marseillaise. La préfecture de police de Marseille ayant publié un arrêté interdisant le déplacement des supporters parisiens.

Cette mesure est motivée par des antécédents de violences. La préfecture de police justifie e effet sa décision en évoquant « l’animosité » entre les deux camps. Cela a déjà conduit à des troubles graves à l’ordre public. L’arrêté évoqué d’ailleurs un récent dérapage sur lors du match OM – Paris FC (5-1). Un supporter parisien avait réussi à s’introduire dans l’enceinte, avant de coller des effigies du PSG.

Cet acte avait provoqué l’ire des ultras marseillais. Les forces de l’ordre sont intervenus pour ramener le calme. Les autorités souhaitent donc éviter de nouveaux débordements. Ce premier Classico OM-PSG se jouera sous haute surveillance. Les hommes de Roberto De Zerbi devront aussi s’attendre à une décision similaire lors du match retour à Paris.