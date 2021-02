PSG : Les supporters parisiens enflamment le choc contre l'OM

Publié le 07 février 2021 à 15:00

Les supporters du PSG n'ont pas attendu le début du match pour lancer le Classique de Ligue 1 contre l'Olympique de Marseille. Une centaine de fans parisiens a accompagné le départ des joueurs de Mauricio Pochettino pour Marseille, avec grand renfort de chants et de fumigènes et un soutien total affiché à... Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM ! Alors que le club olympien est en crise, le dispositif de sécurité a été renforcé autour de cette rencontre qui promet d'être bouillante.

Un Classique OM - PSG chaud comme la braise !

Si l'OM et le PSG ne joue pas sportivement dans la même cour, l'effervescence autour de ce choc du championnat de France reste forte. Et le contexte s'y prête particulièrement bien. Les Parisiens sont revanchards après la défaite subie au match aller (0-1), le 13 septembre lors de la 3e journée de Ligue 1. Ce jour-là, Dimitri Payet avait déposé un caviar pour la patte gauche de Florian Thauvin, qui avait battu Keylor Navas de près, offrant une victoire tant attendue au Parc des Princes aux supporters de l'Olympique de Marseille. Mais surtout, le match avait été émaillé de nombreux incidents, notamment entre Neymar et le défenseur olympien Alvaro Gonzalez, accusé d'insultes racistes à l'encontre du milieu offensif brésilien. Le match s'était conclu par cinq cartons rouges et la polémique avait duré plusieurs semaines.

Soutien des Parisiens à Jacques-Henri Eyraud

Depuis, le PSG a pris une petite revanche sur l'OM lors du Trophée des champions, remporté par le club parisien (2-1). Le premier titre du nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, qui sait toute l'importance que revêt une telle rencontre. Il a également pu s'en rendre compte ce dimanche, au départ des joueurs du Paris SG depuis l'aéroport du Bourget. Une centaine de supporters du club de la capitale a affiché un fort soutien à l'équipe mais également... au président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud !

En effet, alors que de nombreux Ultras en Europe affichent leur soutien aux supporters de l'OM jugés dans le cadre des incidents intervenus à la Commanderie, le centre d'entraînement du club, la semaine dernière, ceux du PSG sont allés à contre-courant en déployant une banderole sur laquelle on pouvait lire : "L'OM du chaos, des magouilles... Soutien à JHE !" Une référence à une récente sortie de Jacques-Henri Eyraud sur Téléfoot, qui n'avait fait que rajouter de l'huile sur le feu : "Effectivement, il y a deux visions qui s’affrontent, ce soir (samedi dernier, ndlr). Il y a une vision de l'OM que l’on connaît, qui a fait des grandes choses, qui a gagné des titres, qui a connu des grands succès, mais aussi celle de l'OM du chaos, de l'OM qui a connu 20 entraîneurs en 20 ans, de l'OM des magouilles, de l'OM de la chronique judiciaire, de l'OM des affaires..."

Avec Neymar, et une sécurité accrue

La démission d'André Villas-Boas de son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille n'a pas vraiment calmé la tension dans la cité phocéenne. Pablo Longoria cherche activement un remplaçant, mais le marché est un peu bloqué. La meilleure cible reste Jorge Sampaoli, Argentin en poste au Brésil à l'Atlético Mineiro. Mais c'est presque secondaire actuellement, car l'atmosphère est pesante. Au point que la sécurité autour du match a été renforcée. 400 policiers ont été mobilés, malgré le couvre-feu et le huis-clos. Ils auront "pour mission de sécuriser l’ensemble des trajets, lieux de résidence et d’entraînement des joueurs ainsi que le stade Vélodrome et ses abords".

Pour ce match, Mauricio Pochettino pourra compter sur son atout offensif Neymar, touché par une gastro-entérite mais bien présent dans le groupe du PSG. Un Paris Saint-Germain qui compte bien profiter du chaos qui règne à Marseille pour laver l'affront du match aller. Une rencontre de la 24e journée de Ligue 1 à suivre ce dimanche (21h) sur Canal+.













Par Matthieu