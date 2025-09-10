ASSE : Un ancien coach de Saint-Etienne lâche une bombe

Ancien entraîneur de l’ASSE, Frédéric Antonetti a gardé une dent contre le dirigeant stéphanois qui l’avaient viré, alors qu’il avait réussi à sauver les Verts.

Le pompier Frédéric Antonetti a sauvé l’ASSE en 2002

Frédéric Antonetti a entraîné l’ASSE entre 2001 et 2004 en Ligue 2. Il avait été nommé en octobre 2021, alors que les Verts étaient menacés de relégation en National. Arrivé sur le banc comme pompier, car il avait réussi à sauver l’équipe stéphanoise de justesse, à l’issue de sa première saison (2001-2002). Lors de l’exercice 2003-2004, le technicien avait réussi à faire monter le club en Ligue 1 en finissant champion de Ligue 2. Son équipe avait également atteint la demi-finale de la coupe de France.

« Ça peut être valorisant, mais c’est surtout frustrant. Quand tu prends l’AS Saint-Étienne qui est 17e de Ligue 2 […]. Puis, je ne vous dis pas l’effectif que j’avais. Il m’a fallu dix-huit mois pour remettre de l’ordre là-dedans. Finalement, on est montés en Ligue 1 en étant champions », a-t-il rappelé dans So Foot.

Antonetti ramène Saint-Etienne en Ligue 1, mais viré !

Bien qu’ayant réussi à ramener l’équipe stéphanoise dans l’élite, Frédéric Antonetti et son bras droit Christian Villanova avaient été remerciés par Bernard Caïazzo, le nouveau prioritaire du club, fin juin 2004. Vingt-un an plus tard, il n’a pas digéré son limogeage inattendu.

« Dans ma carrière, c’est qu’on m’a toujours appelé quand ça allait mal. Prenez Saint-Etienne, Lille et Strasbourg : trois fois je redresse la situation sportive, trois fois le club est vendu et je ne participe pas à la suite », a regretté le coach de 64 ans.