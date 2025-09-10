ASSE : Plaidoyer pour Nadé et Moueffek à Saint-Etienne

Ancien entraineur de l’ASSE, Laurent Batlles évoque la situation de Mickaël Nadé et Aïmen Moueffek, qu’il a dirigé avec la Réserve et l’équipe professionnelle.

ASSE : Mickaël Nadé et Aïmen Moueffek porteurs de l’identité des Verts

Laurent Batlles a été Manager de l’équipe réserve de l’ASSE entre le 1er juillet 2016 et le 13 juin 2019. Il a ensuite été entraîneur de l’équipe professionnelle du club de juillet 2022 au 6 décembre 2023. Il a donc eu Mickaël Nadé (26 ans) et Aïmen Moueffek (24 ans) sous ses ordres en équipe B des Verts et puis avec le groupe professionnel.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un club saoudien fonce sur Lucas Stassin

Les deux joueurs sont en effet de purs produits du Centre de formation du club stéphanois. Selon le technicien 50 ans, le défenseur franco-ivoirien et le milieu de terrain franco-marocain incarnent l’identité et les valeurs de l’AS Saint-Etienne.

À voir

ASSE : Horneland face à un casse-tête au milieu

« Je les ai connus au centre de formation. Ce sont des joueurs très importants parce qu’ils connaissent le club par cœur. Aujourd’hui, tous les deux portent une vraie identité verte », a-t-il souligné dans le Sainté Night Club.

Batlles : « Il faut absolument garder Nadé et Moueffek »

Contrairement à Aïmen Moueffek, qui n’a jamais quitté son club formateur depuis son arrivée en 2012 à l’âge de 11 ans, Mickaël Nadé avait été prêté à l’US Quevilly-Rouen lors de la saison 2020-2021. « Et ça lui a fait du bien », selon Laurent Batlles.

Lisez aussi : Bonne nouvelle : Gros renfort à l’ASSE avant la reprise !

Avec l’arrivée de Kilmer Sports Ventures à la tête de l’ASSE et le recrutement de jeunes joueurs détectés par l’outil data, il est important de préserver l’identité du club, selon le technicien français. Pour ce faire, il demande de toujours conserver quelques joueurs formés dans le Forez dans l’équipe stéphanoise.

À voir

Mercato : L’OM a tremblé, Amine Gouiri échappe au Bayern !

Lisez aussi : ASSE : Une annonce importante tombe avant Clermont !

« Aïmen et Mika ont cette identité qui fait qu’il faut absolument les garder. C’est rare, dans les clubs, d’avoir encore des joueurs formés à la maison, qui réussissent en pro », propose Laurent Batlles. Qui mieux que des produits de l’AS Saint-Etienne pour défendre les couleurs des Verts ?