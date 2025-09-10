Fin d’une ère : Steve Mandanda dit stop après le SRFC !

Sans club depuis son départ du Stade rennais, Steve Mandanda a surpris tout le monde ce mercredi soir. Le gardien de but français a décidé de mettre fin à sa carrière sportive.

Steve Mandanda raccroche les gants, le Stade Rennais restera son dernier club

Un frisson parcourt la cité phocéenne et au-delà. Une icône de l’OM raccroche les crampons et les gants. Steve Mandanda a officialisé sa décision à L’Équipe. Le gardien de 40 ans ne signera pas dans un nouveau club après son départ du Stade Rennais. Il a mûrement réfléchi avant de faire ce choix.

Steve Mandanda a ainsi refusé plusieurs sollicitations qui se présentaient à lui. « J’ai eu besoin de prendre mon temps pour l’accepter, mais oui j’arrête », a-t-il confié. Le natif de Kinshasa a certes été formé au Havre, mais c’est à l’OM qu’il a bâti sa légende.

Recordman de l’OM en nombre de matchs joués

Steve Mandanda demeure jusqu’ici le joueur ayant disputé le plus de matchs avec l’Olympique de Marseille. De son arrivée en 2007, il a protégé les cages phocéennes à 617 reprises. S’il a rejoint à le SRFC en 2022, les supporters se souviennent encore de ses arrêts réflexes, son leadership et sa grande affection pour l’OM.

Sa dernière apparition officielle s’est d’ailleurs déroulée dans un lieu symbolique : le stade Vélodrome où il a reçu un vibrant hommage vibrant du public marseillais en mai dernier, lors du match OM-Rennes. « Il Fenomeno » restera à jamais dans les cœurs marseillais.