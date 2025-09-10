ASSE : Horneland face à un casse-tête au milieu

Ayant validé le transfert définitif de Pierre Ekwah à l’ASSE, Eirik Horneland ne peut toujours pas compter sur le milieu de terrain, engagé dans un bras de fer avec la Direction du club.

ASSE : Pierre Ekwah maintient son bras de fer

Eirik Horneland, entraîneur de l’ASSE, a souhaité garder Pierre Ekwah dans son équipe, compte tenu de ses performances individuelles de la saison dernière. Et il a été entendu par les dirigeants stéphanois. Ils ont déboursé 6 M€ pour lever l’option d’achat assortie au prêt du joueur de Sunderland. Il est ainsi lié automatiquement au Verts jusqu’en juin 2029.

Mais depuis son transfert définitif à l’AS Saint-Etienne, Pierre Ekwah a séché la préparation estivale, ainsi que le début du championnat. Il ne veut pas jouer en Ligue 2 et a tenté en vain de se faire transférer pendant le mercato d’été, refermé le 1er septembre 2025.

Horneland sur l’absence d’Ekwah : « C’est une situation difficile pour moi »

Sur le plan sportif, l’absence du milieu de terrain de 23 ans est un coup dur pour l’entraîneur des Stéphanois. Il est la priorité du technicien norvégien dans l’entrejeu. La saison dernière, il avait été titulaire à 29 reprises en 29 matchs disputés en Ligue 1. Cet été, Eirik Horneland a déclaré qu’il comptait sur Pierre Ekwah pour aider l’équipe de l’ASSE à retrouver la Ligue 1 immédiatement.

Son absence laisse évidemment un vide important dans l’entrejeu stéphanois, surtout après le transfert de Benjamin Bouchouari à Trabzonspor en Turquie. Le coach des Verts aurait pu faire confiance au jeune Paul Eymard (17 ans), mais il est écarté du groupe professionnel, parce qu’il refuse de prolonger son contrat expirant en juin 2026.

L’AS Saint-Etienne dispose certes d’Aïmen Moueffek, Florian Tardieu et la recrue Mahmoud Jaber au milieu, mais le profil de Pierre Ekwah est différent de ses trois coéquipiers. « C’est une situation difficile pour moi, peut-être que la semaine prochaine, j’aurais davantage de nouvelles (de Pierre Ekwah, ndlr) », avait confié Eirik Horneland à Evect, quelques jours avant la fermeture du mercato.