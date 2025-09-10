Mercato : L’OM a tremblé, Amine Gouiri échappe au Bayern !

La direction de l’OM a bien failli perdre l’un de ses attaquants en fin de mercato. Amine Gouiri était dans le collimateur du Bayern Munich.

Mercato OM : Le Bayern Munich a failli chiper Amine Gouiri

Amine Gouiri traverse une période difficile à l’Olympique de Marseille. L’international algérien n’a toujours pas fait trembler les filets en 2 apparitions de Ligue 1. Cela contraste avec ses performances observées la saison dernière. Sachant qu’il fait face à un concurrent de taille en attaque. Pierre-Emerick Aubameyang est de retour à l’OM.

L’attaquant gabonais compte même déjà 2 réalisations en 3 rencontres. Amine Gouiri devra rehausser son niveau de jeu s’il souhaite conserver son statut à Marseille. Dans le cas contraire, la porte de sortie lui sera grandement ouverte. D’ailleurs, Foot Mercato fait une grande révélation, indiquant que l’ancien Rennais aurait pu quitter le navire OM dès cet été. Le Bayern Munich était à ses trousses.

Le club allemand avait fait de lui l’une des priorités offensives en toute fin de mercato. Sauf que le choix d’Amine Gouiri a tout fait bascule. Le joueur de 25 ans ne souhaitait pas quitter l’OM six mois seulement après son arrivée. Face à cette position ferme, .le Bayern Munich s’est finalement tourné vers un autre attaquant : Nicolas Jackson de Chelsea. L’Algérien est resté à Marseille et travaille d’arrache-pied pour retrouver son efficacité.