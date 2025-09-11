PSG : Grosse nouvelle pour Luis Enrique

Opéré avec succès après sa chute à vélo, Luis Enrique entame sa convalescence. L’entraîneur du PSG devrait rapidement reprendre les commandes, malgré une blessure handicapante.

PSG : Du mieux pour Luis Enrique

Cinq jours après sa chute à vélo en Espagne et sa fracture de la clavicule, Luis Enrique va mieux. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a subi une opération chirurgicale qui s’est déroulée sans encombre. Le silence du club, qui n’avait pas communiqué depuis vendredi soir, avait laissé place à quelques inquiétudes. Mais les nouvelles venues d’Espagne sont rassurantes : le coach espagnol est désormais en phase de rééducation.

Lire aussi : Bombe au PSG : Luis Enrique écarté plusieurs semaines ?

Si la douleur reste présente, l’ancien sélectionneur de la Roja garde son franc-parler et sa volonté intacte. Habitué aux combats, Luis Enrique doit maintenant composer avec ce handicap dans son quotidien au Campus PSG. La direction du club, elle, reste confiante : le technicien sera rapidement de retour sur le terrain pour encadrer son groupe.

Un Paris SG amoindri mais en ordre de marche

Cette trêve internationale n’a pas épargné le PSG, déjà secoué par les blessures de Ousmane Dembélé et Désiré Doué. À l’entraînement de reprise, seuls Lucas Beraldo, Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu ont été aperçus. Pas de Luis Enrique sur les images, logique puisque le technicien récupère encore en Espagne.

À voir

Mercato FC Nantes : Le FCN prépare un joli coup à 0€

Lire aussi : PSG : Enrique réserve une surprise au RC Lens !

Reste un point majeur : la conférence de presse d’avant-match face à Lens, programmée samedi à 13h, est toujours annoncée… avec lui. S’il venait à se présenter, ce serait le signe d’un retour express, fidèle à son tempérament combatif. Un symbole fort pour un Paris Saint-Germain en quête de sérénité.