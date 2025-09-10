PSG : Luis Enrique réserve une surprise au RC Lens !

Le PSG affronte le RC Lens en Ligue 1 après la trêve internationale. Le technicien du Paris SG, Luis Enrique prépare une surprise pour ce choc.

PSG : Luis Enrique prêt à lancer une pépite contre Lens

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche face au RC Lens. Après la trêve internationale, Luis Enrique doit composer avec un effectif affaibli. Des blessures sont tombées, lourdes de conséquences. Désiré Doué sera absent trois à quatre semaines. Ousmane Dembélé manquera, lui, jusqu’à deux mois. La gestion de Didier Deschamps en équipe de France est pointée du doigt.

Dans ce contexte, l’entraîneur espagnol se tourne vers de nouvelles options. Kang In Lee reste une valeur sûre. Ibrahim Mbaye et Senny Mayulu sont également dans ses plans. Ce dernier, apprécié pour sa polyvalence et son énergie, pourrait bénéficier d’un temps de jeu plus conséquent.

Mais une autre décision attire l’attention. Luis Enrique envisage une surprise. Le nom de Quentin Ndjantou circule avec insistance. Âgé de 18 ans, cet ailier gauche vient tout juste de parapher son premier contrat professionnel. Une convocation face au RC Lens lui permettrait de goûter au très haut niveau. Le PSG, privé de cadres, s’appuie donc sur sa jeunesse. Luis Enrique confirme sa volonté d’ouvrir la porte aux talents émergents.

