ASSE : Saint-Étienne a trouvé sa nouvelle arme redoutable

L’ASSE, en quête de renaissance, a choisi son terrain de jeu : la jeunesse. Avec un effectif rajeuni, internationalisé et à forte valeur marchande, les Verts veulent redevenir incontournables en Ligue 2 et au-delà.

Mercato : L’ASSE mise sur la jeunesse !

À Geoffroy-Guichard, on ne parle plus de recrutement clinquant mais de promesses d’avenir. Le club du Forez affiche une moyenne d’âge de 24 ans, l’une des plus basses de Ligue 2. Le message est clair : investir sur des talents à polir, capables de faire briller l’équipe sur le terrain avant de rapporter gros sur le marché des transferts.

Ce choix audacieux s’accompagne d’une ouverture marquée à l’international. Pas moins de 16 joueurs étrangers composent l’effectif, preuve d’une volonté de diversifier les profils et d’aller chercher de la créativité ailleurs. Une stratégie assumée qui donne à Saint-Étienne une couleur cosmopolite et moderne.

Classements Ligue 2 : Les Verts parmi les leaders

Sur le plan économique comme sportif, l’AS Saint-Etienne joue dans la cour des grands. Avec 68,30 M€ de valeur marchande cumulée, les Verts occupent la deuxième place en Ligue 2, juste derrière Reims. Un trésor de guerre qui rassure autant qu’il impressionne, preuve que le club a su attirer des profils bankables.

Et ce n’est pas tout. Avec sa jeunesse affirmée et son effectif riche en internationaux, Saint-Étienne apparaît comme une formation à suivre de très près cette saison. L’AS Saint-Etienne n’a pas seulement trouvé sa nouvelle arme redoutable : elle a bâti un arsenal complet, prêt à faire trembler les ambitions de ses rivaux.