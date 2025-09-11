Mercato OM : Il déchire une offre du PSG pour Marseille

Entre le PSG et l’OM, le choix n’a jamais été facile mais son cœur a choisi la Canebière. Mamadou Niang, figure marquante de Marseille des années 2000, a révélé avoir repoussé une offre du Paris SG pour endosser le maillot olympien. Une décision qui changera le destin d’un club et d’un joueur.

Mercato OM : Niang, l’attaquant qui a dit non à Paris

En 2005, Mamadou Niang sort d’une saison étincelante avec le RC Strasbourg. Les grands clubs français se pressent à sa porte et le PSG croit tenir la bonne affaire. « C’est vrai que j’ai reçu une proposition de contrat. C’est Alain Roche à l’époque qui s’était rapproché de moi quand j’étais à Strasbourg », confie l’ancien buteur sénégalais dans l’émission Détective Mathoux sur Canal+.

Mais c’est finalement l’OM qui rafle la mise grâce à la vision de Pape Diouf et José Anigo. « J’avais le choix entre Paris et Marseille, j’ai choisi Marseille », ajoute Niang. Une phrase simple, mais lourde de sens pour les supporters phocéens, qui verront en lui un capitaine exemplaire.

L’appel du Vélodrome, plus fort que tout

Pourquoi avoir tourné le dos au PSG ? L’ancien Lion de la Teranga ne s’en cache pas : « Paris est venu en premier, mais Marseille c’est 91, 93. Même si j’aimais le Paris Saint-Germain de Weah, Ginola, Guérin, Kombouaré et compagnie, mais Marseille, c’est tout de suite rentré dans le cœur. »

L’histoire lui donnera raison. Avec l’OM, Niang disputera 227 matchs et inscrira 100 buts, gravant son nom dans la mémoire collective, notamment lors du sacre de 2010 en Ligue 1. Son refus du PSG ne fut pas une simple décision de carrière, mais un acte de passion. Et à Marseille, on n’oublie jamais ceux qui ont choisi l’OM par amour.