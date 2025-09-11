Mercato PSG : Le plan secret de Guardiola contre le Paris SG

Le mercato estival a failli tourner au drame pour le PSG. Derrière les coulisses, Pep Guardiola avait un plan bien ficelé pour s’offrir Bradley Barcola. Paris a tremblé, mais a finalement gardé l’un de ses jeunes talents.

Mercato PSG : Barcola, un sale coup signé Guardiola ?

Sous contrat jusqu’en 2028, Bradley Barcola a traversé un été brûlant. L’ailier français, bousculé par l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia et l’éclosion fulgurante de Désiré Doué, a perdu son rôle de titulaire indiscutable au PSG. De quoi attiser les convoitises, surtout en Allemagne, où le Bayern Munich n’a pas caché son intérêt.

Mais le danger le plus grand venait d’Angleterre. Pep Guardiola, fin stratège, avait flairé l’opportunité parfaite : subtiliser Barcola à Paris pour en faire la doublure, voire la relève, d’un secteur offensif toujours insatiable à Manchester City. Une idée qui a fait frissonner le board parisien.

L’été agité de Barcola

Moins utilisé par Luis Enrique, l’ancien Lyonnais a pourtant conservé une cote impressionnante en Europe. Si le Paris SG n’a pas voulu bouleverser son effectif, préférant miser sur la continuité et quelques ajustements ciblés, Barcola est resté l’un des dossiers brûlants de ce mercato. Et Guardiola, fidèle à son flair, a sérieusement poussé pour l’attirer.

Finalement, l’opération n’a pas abouti. Savinho n’ayant pas quitté City, la piste Barcola a été abandonnée. Mieux encore pour Paris : le club discute désormais d’une prolongation de contrat pour verrouiller son ailier. Le « sale coup » rêvé par Guardiola s’est transformé en victoire stratégique pour le PSG. Paris a sauvé sa pépite, au moins pour cette saison.