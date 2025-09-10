Mercato : Le PSG en danger pour Bradley Barcola !

Le PSG pourrait perdre sa pépite Bradley Barcola. Un cador de Liga cible le joueur pour 2026.

Mercato : Bradley Barcola, le PSG face au danger madrilène

Bradley Barcola brille au PSG comme en équipe de France. Avec les Bleus, il a offert une passe décisive contre l’Ukraine, puis inscrit le but de la victoire face à l’Islande pendant cette trêve internationale. Ses performances le placent désormais au centre de toutes les attentions. L’international tricolore affiche une forme éclatante. L’entraîneur parisien, Luis Enrique sait qu’il peut compter sur lui, notamment après les blessures de Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Mais il faut résister aux offres.

Lire aussi : PSG : Barcola envoie un message clair à ses dirigeants !

Le PSG, de son côté, veut sécuriser son joyau. L’idée est de prolonger Barcola jusqu’en 2030, avec un contrat solide à la clé. Le joueur, lui, serait prêt à s’engager. Pourtant, rien n’est gagné. Car l’ancien Lyonnais attire. Le Bayern et Liverpool avaient déjà sondé son entourage cet été. Et voilà que le Real Madrid s’invite dans le dossier.

À voir

Pablo Longoria crée la surprise : L’OM talonne déjà le PSG !

Lire aussi : Mercato PSG : Un transfert à 63M€ et déjà un gros malaise ?

Selon Fichajes, la Casa Blanca penserait à lui pour compenser un départ de Rodrygo. Les dirigeants madrilènes envisageraient même une offre XXL pour convaincre Paris. Mais le PSG ne veut pas céder. Encore moins au Real Madrid. Tout laisse donc penser à une prolongation. Les deux camps vont bientôt entamer les négociations.