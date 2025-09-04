Mercato : L’OM l’annonce, Aubameyang dans une nouvelle ère

Mercato OM : Pierre Emerick-Aubameyang
© pierre-emerick-aubameyang-capture-presentation-gary

Le suspense est enfin terminé : le flocage et le numéro de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM sont désormais officiels. Le club a fait cette annonce aux allures de consécration pour le Gabonais.

Mercato OM : Le numéro de Pierre-Emerick Aubameyang officialisé !

L’Olympique de Marseille a rassuré ses supporters lors de mercato estival. Le « grand attaquant » qu’ils attendaient tous est bien là. Il a un nom et un numéro désormais officiel : Pierre-Emerick Aubameyang est revenu à l’OM dans l’espoir de renforcer la ligne offensive. Et ses performances en ce début de la saison confirment déjà son statut.

Lire aussi : OM : Aubameyang déjà très agacé en interne

L’international gabonais a été auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 3 matchs de Ligue 1. Ses performances ont ravi les supporters marseillais. Au point où la direction de l’OM a fait  une annonce ce jeudi matin. Le club a confirmé que le numéro 97 arboré par Pierre-Emerick Aubameyang. Il arborera ce chiffre durant toute l’année.

À voirMercato : Le Stade Rennais frappe fort avec un double coup

Lire aussi : Mercato OM : Après Aubameyang, ça chauffe pour un attaquant

Les maillots floqués « AUBAMEYANG 97 »  sont disponibles dans les boutiques OM. Avec cette officialisation, la question qui se pose maintenant est de savoir si Aubam parviendra à conserver un tel niveau de performance et à s’imposer comme le leader offensif tant attendu. Notamment avec la Ligue des Champions en ligne de mire. Roberto De Zerbi lui accorde pour l’instant toute sa confiance.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Foot Sur 7 est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News