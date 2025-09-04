Mercato : L’OM l’annonce, Aubameyang dans une nouvelle ère

Le suspense est enfin terminé : le flocage et le numéro de Pierre-Emerick Aubameyang à l’OM sont désormais officiels. Le club a fait cette annonce aux allures de consécration pour le Gabonais.

Mercato OM : Le numéro de Pierre-Emerick Aubameyang officialisé !

L’Olympique de Marseille a rassuré ses supporters lors de mercato estival. Le « grand attaquant » qu’ils attendaient tous est bien là. Il a un nom et un numéro désormais officiel : Pierre-Emerick Aubameyang est revenu à l’OM dans l’espoir de renforcer la ligne offensive. Et ses performances en ce début de la saison confirment déjà son statut.

L’international gabonais a été auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 3 matchs de Ligue 1. Ses performances ont ravi les supporters marseillais. Au point où la direction de l’OM a fait une annonce ce jeudi matin. Le club a confirmé que le numéro 97 arboré par Pierre-Emerick Aubameyang. Il arborera ce chiffre durant toute l’année.

Les maillots floqués « AUBAMEYANG 97 » sont disponibles dans les boutiques OM. Avec cette officialisation, la question qui se pose maintenant est de savoir si Aubam parviendra à conserver un tel niveau de performance et à s’imposer comme le leader offensif tant attendu. Notamment avec la Ligue des Champions en ligne de mire. Roberto De Zerbi lui accorde pour l’instant toute sa confiance.