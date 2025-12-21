Mercato PSG: Adeyemi, surprise de l’hiver ? La vérité éclate

Soucieux d’attirer un nouvel attaquant cet hiver, le PSG a été dernièrement associé à Karim Adeyemi, qui souhaiterait quitter les rangs du Borussia Dortmund durant le prochain mercato. Mais la vérité serait toute autre.

Mercato : Le PSG n’a pas approché Karim Adeyemi

Avec les pépins physiques, qui s’enchaînent depuis le début de la saison, les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient prévu de recruter lors du prochain mercato hivernal. Outre un défenseur polyvalent et un milieu de terrain, Luis Campos serait notamment à la recherche d’un ailier polyvalent pour offrir encore plus d’options à Luis Enrique.

Et selon les informations de Fichajes, le conseiller sportif du PSG serait intéressé par Karim Adeyemi pour le mois de janvier. Sur Twitter, l’Insider EFMinfofoot, bien renseigné sur les coulisses du club de la capitale, a même annoncé que : « Paris a un accord contractuel depuis quelques heures avec le clan Adeyemi sur la base d’un contrat de 4 ans. »

Toujours selon la même source, le Champion de France et d’Europe en titre serait prêt à mettre 35 millions d’euros sur la table des négociations pour convaincre les décideurs du Borussia Dortmund de lui céder l’international allemand de 23 ans. Le Paris SG étant en quête d’un attaquant polyvalent cet hiver, cette rumeur a rapidement enflammé la toile.

Sauf que Luis Campos n’aurait entrepris aucune démarche dans le sens de recruter Karim Adeyemi cet hiver. En effet, PSG Inside Actus rapporte qu’il n’y a « aucun accord ni approche pour Karim Adeyemi à ce stade. Le Paris Saint-Germain explore d’autres pistes et privilégie d’autres noms. Le dossier Adeyemi n’est pas une priorité, sauf opportunité de marché. Toutes personnes disant le contraire sont des menteurs. »

Le joueur, qui est notamment réputé pour sa vitesse, ne devrait donc pas débarquer à Paris dans la seconde partie de saison. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le natif de Munich est également annoncé dans les plans du Barça, Manchester United, Arsenal et de l’Inter Milan.

