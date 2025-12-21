FLASH Mercato : Un départ majeur confirmé à l’OM !

À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, les choses se dessinent du côté de l’OM. Un cadre de Roberto De Zerbi pourrait faire ses valises en janvier. Explications.

Mercato OM : « Je n’ai aucune envie de partir, mais il faut rester lucide »

Très bon lors de ses titularisations avec l’OM, Jeffrey de Lange est cantonné au banc marseillais, derrière Geronimo Rulli. Le portier néerlandais pourrait être forcé à quitter le club s’il veut avoir du temps de jeu. Doublure de Geronimo Rulli, le gardien de but de 27 ans bénéficie d’un temps de jeu très limité puisqu’il n’a disputé que trois rencontres cette saison. Par conséquent, le gardien formé à l’Ajax Amsterdam n’écarte pas l’idée d’un départ durant le mercato d’hiver bien qu’il se sente très bien à Marseille comme il l’a confié.

« Dans la vie, on ne sait jamais. Bien sûr, je veux rester parce que je suis heureux ici, mais on ne peut rien promettre dans le football. Ce que tu dis aujourd’hui peut changer demain. Je suis très bien à l’OM et je n’ai aucune envie de partir, mais il faut rester lucide : tout peut arriver », a déclaré Jeffrey de Lange en conférence de presse avant de parler de faible temps de jeu sous les ordres de Roberto De Zerbi.

« Non, honnêtement, je ne sens pas de pression. Il y en a toujours un peu quand on ne joue pas beaucoup, mais ce n’est pas un poids. Je profite des moments où je joue. Le match contre Nice a été formidable à vivre. Je me sentais prêt, concentré, sans stress. Je prends simplement du plaisir à être sur le terrain », a ajouté le natif d’Amstelveen, dont le contrat court jusqu’en juin 2027.

