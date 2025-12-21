ASSE : Le plan d’Eirik Horneland pour étouffer l’OGC Nice !

L’ASSE affronte l’OGC Nice ce dimanche après-midi dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Découvrez les compos probables d’Eirik Horneland et Franck Haise.

OGC Nice – ASSE : Horneland prêt à frapper un grand coup

Sur une série de neuf défaites consécutives toutes compétitions confondues, l’OGC Nice reçoit l’AS Saint-Étienne, 2e de Ligue 2, ce dimanche à 14h45, à l’Allianz Riviera, pour le compte des 32es de finale de la Coupe de France.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Saint-Étienne gaspille 22 M€ pour rien !

À voir

PSG : Cette annonce inattendue qui relance le mercato

Côté Aiglons, Franck Haise ne pourra pas compter sur Tom Louchet est suspendu, Mohamed Abdelmonem, Moïse Bombito, Dante, Djibril Coulibaly et Youssouf Ndayishimiye sont blessés, Terem Moffi et Jérémie Boga en arrêt maladie, puis Yehvann Diouf, Ali Abdi, Antoine Mendy et Hicham Boudaoui ont rejoint leurs sélections pour la Coupe d’Afrique des Nations, qui débute ce dimanche au Maroc.

À l’ASSE, Eirik Horneland fera sans Ebenezer Annan, Joao Ferreira, Irvin Cardona, Chico Lamba, Lassana Traoré, Aïmen Moueffek et Joshua Duffus sont restés à l’infirmerie, alors que Dylan Batubinsika dispute la CAN avec le Congo. Dans sa compo, selon Le Progrès et des médias spécialisés, l’entraîneur de l’ASSE devrait aligner une charnière Maxime Bernauer – Kevin Pedro, le jeune défenseur remplaçant Mickaël Nadé.

Cela avait déjà été le cas à la mi-temps du dernier match contre le SC Bastia (2-2) et Horneland avait pointé du doigt la prestation de Nadé. Sortir le gaucher de son 11 de départ serait un choix fort tant Nadé a été incontournable jusqu’ici. Le journal L’Équipe, de son côté, annonce que Nadé débutera aux côtés de Bernauer, alors que Peuple Vert prévoit une charnière Pedro – Nadé avec Bernauer à droite à la place de Dennis Appiah.

À voir

OM : L’un des plus forts d’Europe débarque à Marseille

Lisez aussi : Mercato ASSE : Il snobe Saint-Etienne et file en Espagne

Gautier Larsonneur sera dans les buts, alors que Brice Maubleu avait pris part aux deux premiers matchs de l’AS Saint-Etienne en Coupe de France. En étant peu rassurant. Voici la composition probable des deux équipes.

L’équipe possible de l’OGC Nice

Gardien : Dupé

Défenseurs : Clauss, Oppong, Bard (c), Gouveia

À voir

Mercato : Incroyable ! Un crack du Real veut signer au PSG

Milieux : Sanson, Abdul Samed, Ndombele

Attaquants : Diop, Cho, Jansson.

Le onze probable de l’ASSE

Gardien : Larsonneur

Défenseurs : Appiah, Bernauer, Nadé, Old

À voir

FLASH Mercato : Un départ majeur confirmé à l’OM !

Milieux : Miladinovic, Jaber, Tardieu

Attaquants : Boakye, Stassin, Davitashvili.