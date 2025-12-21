Mercato : Incroyable ! Un crack du Real veut signer au PSG

Six mois après avoir snobé le PSG pour le Real Madrid, un crack argentin voudrait à présent venir en France durant ce mercato hivernal. Explications.

Mercato : Un flop du Real Madrid envoyé au Real Madrid

Après un début prometteur, son temps de jeu a fondu, freiné par une blessure et des choix tactiques. Bilan : un seul but en 14 matchs et une visibilité en chute libre. Pour rester dans les plans de la sélection argentine en vue de la Coupe du monde, Franco Mastantuono envisagerait désormais un prêt. À Paris, la situation fait grincer quelques dents, mais aussi sourire.

Le Paris SG avait pourtant tout tenté, jusqu’à envoyer Luis Enrique pour le convaincre. Sans succès. Aujourd’hui, alors que plusieurs jeunes brillent à Paris, le choix madrilène ressemble à une erreur de timing. D’après PSGInside-Actus, le milieu de terrain de 18 ans a même été proposé au Paris Saint-Germain pour un prêt de six mois.

Mais Luis Enrique n’est pas intéressé : l’entraîneur espagnol n’a plus confiance après le dernier mercato. Le successeur de Christophe Galtier avait été clair : si un joueur n’adhère pas au projet dès les premiers contacts, c’est terminé. « Il y a très peu de chances que cela aboutisse », assure une source bien informée. Luis Enrique avait pourtant un plan clair pour lui et prévoyait de le faire évoluer sur le côté gauche de son attaque.

D’autres clubs pourraient s’intéresser à son profil cet hiver lors du mercato. Mais une chose est sûre : il doit jouer davantage s’il veut avoir une chance d’intégrer le groupe argentin qui s’envolera pour l’Amérique du Nord afin de disputer la Coupe du monde 2026. Le Real Madrid veut prendre son temps avec lui et, malgré des débuts plutôt satisfaisants, Mastantuono a progressivement perdu du crédit aux yeux de son entraineur Xabi Alonso.