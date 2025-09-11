Mercato OL : Une offre de 45 M€ arrive pour ce crack !

La direction de l’OL a résisté aux offres envoyées pour l’une de ses pépites lors du mercato estival. Mais un autre coup se prépare pour 2026.

Mercato OL : Malick Fofana dans le viseur de Liverpool cet hiver ?

Malick Fofana pourrait ne pas terminer la saison à l’OL. Un club anglais lui fait des yeux doux et songerait à le recruter lors du prochain mercato hivernal pour renforcer sa ligne offensive. Cet été déjà, Everton avait tenté sa chance. Mais l’ailier belge de 20 ans avait préféré s’installer à Lyon. Aujourd’hui, ses ambitions se précisent : il rêve d’un club qui joue la Ligue des Champions.

Lire aussi : OL : Un retour salvateur se rapproche à Lyon

Selon Fichajes, Liverpool suit de près la pépite lyonnaise. Les Reds envisageraient une offre autour de 45 millions d’euros pour convaincre l’OL. Une somme qui pourrait peser lourd dans la balance. Les Gones en ont besoin pour renflouer la caisse du club. Pour le moment, les discussions n’ont pas encore commencé. Le coup se prépare pour 2026.

À voir

FC Nantes : Une bonne nouvelle tombe avant Nice !

Lire aussi : OL : Bonne nouvelle pour Lyon avant le Stade Rennais !

Fofana, lui, brille en ce début de saison : 1 but, 1 passe décisive, le tout en seulement 3 matchs de Ligue 1. Des débuts solides qui attisent logiquement les convoitises. Les Reds aiment les joueurs en pleine forme et sont capables de casser leur tirelire pour réussir cette opération.