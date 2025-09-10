OL : Bonne nouvelle pour Lyon avant le Stade Rennais !

Les nouvelles sont bonnes pour l’OL avant la rencontre face au Stade Rennais en Ligue 1. Un crack lyonnais est de retour pour disputer ce choc.

OL : Fofana revient et rassure avant Rennes

Bonne nouvelle pour l’OL. Le crack belge Malick Fofana a retrouvé le centre d’entraînement de Décines. Après la trêve internationale, il semble prêt à jouer contre Rennes dimanche soir. Déjà, sa présence avec la Belgique avait été une bonne surprise. L’ailier de 20 ans a disputé deux matchs, face au Liechtenstein (0-6) et au Kazakhstan (6-0). Contre le Liechtenstein, il avait même commencé titulaire et marqué son tout premier but avec les Diables Rouges.

Un scénario inespéré quelques jours plus tôt. Contre l’OM, le 31 août, il avait quitté le terrain blessé à la cheville. La faute d’Egan-Riley, sanctionnée d’une expulsion, avait semé le doute sur sa participation au rassemblement belge. Finalement, Fofana a tenu sa place. Aucun signe de gêne, aucun problème apparent.

Son retour à Lyon tombe donc au bon moment. Mardi, il a participé à la séance collective. Paulo Fonseca devrait pouvoir compter sur lui face à Rennes. Dimanche dernier, il n’avait joué qu’une demi-heure, de quoi garder du rythme sans trop puiser dans ses forces. En revanche, l’incertitude reste autour de Moussa Niakhaté. Le défenseur central, blessé au genou avec le Sénégal, est revenu lundi à Lyon. Déjà forfait contre la RDC, il pourrait manquer le rendez-vous de ce week-end.

