Stade Rennais : 100 M€, Rennes réalise un mercato en or !

La direction du Stade Rennais a réalisé de belles ventes pendant le mercato estival. Le club breton a engrangé 100 millions d’euros.

Mercato : le Stade Rennais remplit ses caisses

Le Stade Rennais poursuit son grand ménage. Après une saison 2024-2025 difficile et déjà 27 départs cet été, deux noms s’ajoutent encore à la liste. Dogan Alemdar, gardien de 22 ans, et Bertug Yildirim, attaquant de 23 ans, vont prendre la direction de la Turquie et poser leurs valises à Göztepe, actuel 3e du championnat turc. Le mercato y reste ouvert jusqu’au 12 septembre. Montant estimé de l’opération : environ 5 M€.

Alemdar, arrivé en 2021, n’a jamais vraiment répondu aux attentes. Mandanda puis Samba lui ont fermé la porte d’une place de titulaire. Yildirim, revenu de prêt à Getafe, reste dans l’ombre. Un seul but en 29 apparitions sous le maillot rennais. Peu suffisant pour s’imposer.

Ces deux ventes complètent un mercato déjà mouvementé. Rennes a récolté près de 100 M€ grâce à de multiples transferts. L’objectif est d’alléger la masse salariale et reconstruire un collectif plus solide. Les dirigeants ont déjà ciblé des renforts habitués à la Ligue 1. La liste des départs est longue, presque un effectif entier : Kalimuendo, Truffert, Assignon, Santamaria, Wooh, Mandanda… Au total, 29 joueurs ont quitté le club, en transferts, en prêts ou en fin de contrat. Le Stade Rennais change de peau. Radicalement.

