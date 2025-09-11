Mercato PSG : Luis Campos traque un crack en Ligue 1 !

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos vise un joli coup au LOSC pour le mercato estival de 2026. Un crack lillois est sur la short-list du dirigeant parisien.

Mercato PSG : Bouaddi, le coup de maître de Luis Campos ?

Le PSG aime les jeunes talents français. Ces dernières années, le club a misé sur plusieurs jeunes joueurs. Et le prochain nom pourrait bien être Ayyoub Bouaddi. Depuis 2023, Paris s’est lancé dans le recrutement des meilleurs espoirs de Ligue 1. Le directeur sportif du club de la capitale, Luis Campos et le technicien Luis Enrique ont ouvert la voie avec l’arrivée de Barcola, en provenance de l’OL. Un an plus tard, Doué a suivi, avec déjà un énorme succès. La méthode séduit et pousse le champion d’Europe à continuer dans cette direction.

Cet été, le PSG a déjà récupéré Lucas Chevalier, le gardien du LOSC. Mais Paris ne veut pas s’arrêter là. Selon Livefoot, Luis Campos s’intéresse de très près à Ayyoub Bouaddi. Âgé de seulement 17 ans, le milieu défensif de Lille a déjà disputé 36 matchs la saison passée. Et c’est surtout en Ligue des Champions qu’il a brillé. Contre la Juventus Turin, contre le Real Madrid, il a montré de belles qualités. Calme, solide, il a prouvé qu’il pouvait répondre présent face aux géants d’Europe. Voilà pourquoi Paris le surveille de près. Ce dossier pourrait d’ailleurs s’activer dès l’été 2026.

Le président Nasser Al-Khelaïfi serait même disposé à sortir un gros chèque pour s’offrir Bouaddi. Son contrat à Lille court jusqu’en 2027, mais cette durée complique la donne pour les Dogues. Ils devront trancher : prolonger leur pépite ou la vendre avant qu’elle n’entre dans sa dernière année de bail. Dans le cas contraire, le PSG pourrait rafler la mise à prix réduit.