Mercato PSG : Luis Campos prépare un joli coup !

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos veut entamer des discussions avec un chouchou du club pour une prolongation de son bail.

Mercato PSG : Une pépite va prolonger son contrat

La direction du PSG se montre satisfait de Bradley Barcola. Arrivé de Lyon, le jeune attaquant a trouvé sa place. Ses performances séduisent, ses progrès aussi. Le club pense donc à sécuriser son avenir. L’idée est de prolonger son contrat. Aujourd’hui, Barcola est lié au PSG jusqu’en juin 2028. Mais l’état-major parisien veut aller plus loin.

Selon L’Equipe, une nouvelle offre serait déjà en préparation. Le plan est d’étendre son bail jusqu’en 2030. Deux ans de plus, pour installer la confiance et stabiliser le joueur dans la durée. Le timing n’est pas anodin. Paris veut protéger son investissement. Barcola attire l’attention, en France comme à l’étranger.

Lors du mercato estival, des cadors européens comme le Bayern Munich et Liverpool ont fait des yeux doux au joueur. Mais le Paris SG les a recalés puisque le joueur entre pleinement dans les plans de Luis Enrique. Il a aussi contribué activement aux succès de l’ogre parisien la saison dernière. Les discussions devraient débuter rapidement. Les dirigeants misent sur une relation fluide. Barcola, heureux à Paris, pourrait accepter sans hésiter. Le vestiaire l’a adopté, l’entraîneur lui fait confiance, et le public commence à l’identifier comme un atout.

