PSG : Luis Enrique perd encore un attaquant clé

Nouveau coup dur pour le PSG et Luis Enrique. Kang-In Lee se blesse lors de la finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo. Le technicien espagnol voit ainsi son effectif déjà fragile encore davantage amputé.

PSG : Lee sorti sur blessure, le cauchemar continue

La malédiction des blessures frappe encore le Paris Saint-Germain. Aligné en pointe à la place de Bradley Barcola, Kang-In Lee n’a pas tenu trente minutes. Un choc genou contre genou avec un défenseur brésilien a suffi pour que le Sud-Coréen de 24 ans cède sa place, visiblement touché aux ischio-jambiers.

Pour Luis Enrique, l’infirmerie déjà bien remplie ne cesse de s’aggraver. Après les absences prolongées d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué à l’automne, le technicien espagnol doit désormais composer sans un autre élément offensif clé. La Coupe intercontinentale, censée offrir un terrain de test avant le sprint final, se transforme en cauchemar pour le Paris SG.

Mayulu en héros malgré tout

Dans la douleur, l’équipe parisienne a trouvé un souffle inattendu. Entré en jeu à la place de Lee, Senny Mayulu a immédiatement pesé sur le match. Sa passe pour Désiré Doué a permis à Kvaratskhelia d’ouvrir le score, offrant un éclair d’espoir au club français. Malgré cette petite lueur, le message reste clair : l’attaque parisienne est fragilisée.

Entre les blessures et la rotation forcée, Luis Enrique doit réinventer son secteur offensif pour les prochains rendez-vous. Le suspense plane sur la disponibilité de Lee pour la reprise du championnat, et chaque match devient un test d’ingéniosité pour le technicien espagnol.

