Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed, un départ express ?

L’attaquant du FC Nantes, Mostafa Mohamed croule sous les offres pendant ce mercato estival. L’Arabie Saoudite pourrait réussir le coup.

Le temps presse. Le marché saoudien ferme bientôt et, dans cette dernière ligne droite, un nom revient : Mostafa Mohamed, l’attaquant du FC Nantes. Tout l’été, il a été observé. Ligue 1, Turquie, Angleterre, Grèce, Égypte : son profil a circulé, ses statistiques décortiquées. Les Canaris ont attendu, mais aucune offre n’a semblé valable.

Le Pharaon a bien débuté la nouvelle saison et livre des performances XXL en Ligue 1. Ce qui réjouit le technicien nantais, Luis Castro et il aurait décidé de conserver sa gâchette offensive cette saison. Mais tout pourrait encore changer. L’international égyptien pourrait plier ses bagages et rejoindre un nouveau club. Le suspense continue. Ce jeudi, à quelques heures de la clôture, le joueur reste une cible crédible pour l’Arabie Saoudite. Pourquoi ? Parce qu’il allie efficacité et expérience.

L’Arabie a les moyens. Ses clubs savent séduire. Le patron du FCN Waldemar Kita pourrait être tenté, même si Nantes ne peut pas remplacer son buteur. Pour le moment, on ignore si les pensionnaires de la Beaujoire vont craquer à la dernière minute. Tout est encore possible.