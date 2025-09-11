FC Nantes : Une bonne nouvelle tombe avant Nice !

Les nouvelles sont bonnes pour le technicien du FC Nantes, Luis Castro après sa blessure au genou.

FC Nantes : plus de peur que de mal pour Luis Castro

Luis Castro a pris un coup dur au genou. L’entraîneur du FC Nantes s’est blessé mercredi 3 septembre 2025, lors d’une partie de football disputée avec son staff. L’incident est survenu à la veille du match amical contre Le Mans (1-1) pendant la trêve internationale. Au départ, la crainte était grande : une rupture de ligament était même envisagée. Mais le diagnostic est tombé. Pas de déchirure, seulement une entorse. Moins grave, donc, que ce que l’on redoutait.

L’entorse reste handicapante. Elle gêne le Portugais dans son quotidien, même si, en match, il reste dans sa zone technique pour guider ses joueurs. Une semaine après l’accident, les nouvelles sont plutôt bonnes. Castro n’a pas besoin de béquilles et se déplace sans aide. Rejouer au ballon avec ses adjoints ? Ce ne sera pas pour tout de suite.

C’est quand même une bonne nouvelle avant le choc face à l’OGC Nice en Ligue 1. Les Canaris vont se déplacer à Nice pour affronter les Aiglons dans le cadre de la 4e journée du championnat. Et Luis Castro sera bien là pour conduire le groupe.

