OM : Steve Mandanda, comment il s’est retrouvé face à une horde de fans furieux

Steve Mandanda en a vécu des événements à l’OM, mais un reste bien vivace dans son esprit, l’invasion de la Commanderie par des supporters furieux. Et dans son rôle de capitaine, il ne pouvait se barricader dans les chambres comme bon nombre de ses coéquipiers.

OM : Steve Mandanda a sauvé la situation

La carrière de Steve Mandanda est aujourd’hui arrêtée depuis la fin de son contrat avec le Stade Rennais FC, son dernier club. Pendant longtemps, de 2007 à 2022, l’ancien portier de l’Équipe de France arborait la tunique de l’OM, club qui l’a imposé dans le football de haut niveau. Dans ce club qui reste le plus important de sa carrière, Steve Mandanda a gravi les échelons au point de finir capitaine.

Sauf que le capitanat de Mandanda n’a pas traversé que de belles saisons à l’OM. L’année 2021 le marquera assez fortement comme il l’a confié à L’Équipe. En effet, alors que l’Olympique de Marseille traverse une mauvaise saison faite d’enchaînement de révoltes des fans, notamment les mauvais résultats en Ligue des champions, plus rien ne va. Les fans sont en rupture de banc avec la direction. Révoltés par ce qui leur est servi par leurs joueurs, ils décident d’en découdre.

Des centaines de supporters s’invitent alors à la Commanderie qu’ils envahissent. Dans ce scénario de chaos, alors que les autres joueurs cherchent à sauver leur tête, Steve Mandanda, dans son rôle de capitaine, doit affronter la situation. Malgré la peur au ventre face à l’imprévisibilité de la situation, il parvient à échanger avec les fans.

