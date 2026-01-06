Mercato OL : Lyon sur un joli coup en défense en Bundesliga

L’OL aussi serait intéressé par un jeune défenseur central formé au PSG et évoluant en Bundesliga. Un prêt est privilégié par Lyon, mais aussi l’AS Monaco.

Mercato : L’OL tente de se faire prêter Bitshiabu

L’intérêt de l’OL pour El-Chadaille Bitshiabu est révélé, alors que Ruben Kluivert a été crédité d’un excellent match à Monaco, en l’absence de Moussa Niakhaté. Selon les informations de L’Équipe, le club rhodanien se prépare à faire une offre au RB Leipzig pour recruter le jeune défenseur central, en manque de temps de jeu.

Mais Lyon n’est pas seul à avoir repéré la pépite de 20 ans. L’AS Monaco a coché son nom pour remplacer Mohammed Salisu. Le défenseur de l’ASM est victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche et sa saison est d’ores et déjà terminée.

Le club du Rocher ne peut également pas compter sur Christian Mawissa. Il souffre des ischio-jambiers et est indisponible pour plusieurs semaines. L’international U20 Français est donc la priorité du club de la Principauté, en defense cet hiver.

Pour se donner les chances de convaincre le club allemand, l’Olympique lyonnais et l’AS Monaco songeraient à se faire prêter les services d’El-Chadaille Bitshiabu, mais sans option d’achat.

El-Chadaille Bitshiabu en quête de temps de jeu !

Il faut rappeler que l’arrière Franco-Congolais a été formé au Paris Saint-Germain (2017-2021) et révélé en Ligue 1 par le club de la capitale (2021-2023). Transféré à Leipzig en juillet 2023, contre 15 M€, il s’est lié au club du groupe Red Bull jusqu’en juin 2029. Cependant, le Titi parisien est en quête de temps de jeu. Cette saison, il n’a fait que 5 brèves apparitions, dont 3 en Bundesliga.

Un retour en France, à l’OL ou Monaco, serait une opportunité pour El-Chadaille Bitshiabu pour relancer sa carrière, qui a pris du plomb dans l’aile outre-Rhin.

