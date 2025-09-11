ASSE : Des appréhensions chez Horneland avant Clermont

L’ASSE prépare son match contre Clermont Foot. À deux jours de la rencontre, Eirik Horneland ne cache pas son appréhension.

ASSE : Eirik Horneland se méfie de Clermont Foot

L’entraîneur de l’ASSE a évoqué le match qui oppose son équipe à Clermont Foot, samedi (20h) en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi. Il a avoué qu’il se méfie des Clermontois, qui sont invaincus en 4 journées de championnat (1 victoire, 3 nuls). « Clermont n’a concédé que trois buts depuis le de saison. C’est une équipe d’expérience, peut-être même la plus expérimentée du championnat’’, a souligné Eirik Horneland.

Selon le technicien des Stéphanois, l’équipe de CF63 « aime avoir le ballon ». Évidemment, il craint l’adversaire de l’AS Saint-Etienne lors de la 5e journée de Ligue 2. « On sent qu’ils ont envie de prendre leur revanche après une saison difficile. On sait qu’il faudra plus d’initiatives pour battre une équipe qui donnera le meilleur d’elle-même », a déclaré Eirik Horneland.

Rappelons que les Verts sont aussi invaincus ce début de saison. Ils ont enregistré 2 victoires et 2 matchs nuls et sont leaders du championnat, avec deux points d’avance sur Clermont Foot, qui pointe à la 7e place.