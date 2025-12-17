Mercato OM : De Zerbi vend la mèche pour un joueur phare

À l’approche du mercato hivernal, l’OM sent poindre une menace venue d’Italie. La Juventus avance ses pions pour Pierre-Emile Højbjerg, pilier du milieu marseillais et symbole d’un projet encore fragile. Mais Roberto De Zerbi semble avoir déjà une idée de l’issue de ce dossier.

Mercato OM : La Juventus à l’affût, Marseille sous pression

Le souvenir d’Adrien Rabiot hante encore la Canebière. Parti au terme d’un été interminable, le Français a laissé un vide que l’Olympique de Marseille s’est empressé de combler avec d’autres recrues. Elles sont venues renforcer le milieu de terrain au côté de Pierre-Emile Højbjerg. Arrivé comme un leader, le Danois s’est imposé par sa rigueur et son sens du collectif, au point de devenir vice-capitaine.

Mais selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus entend frapper fort en janvier. Les Bianconeri feraient du Marseillais leur priorité absolue pour renforcer l’entrejeu de Luciano Spalletti. Une information reprise de l’autre côté des Alpes, où l’on évoque une offre imminente, même si l’Olympique de Marseille n’a, pour l’heure, aucune intention de céder.

De Zerbi sort du bois et verrouille

Face aux rumeurs, Roberto De Zerbi a choisi la clarté plutôt que le silence. Interrogé par SportItalia, l’entraîneur marseillais a livré un plaidoyer sans détour pour son milieu de terrain. « C’est un de mes éléments les plus fidèles », a-t-il affirmé, histoire de rappeler l’importance stratégique du Danois.

Le technicien italien a poursuivi, en appuyant là où ça compte : « Il est vice-capitaine, c’est le joueur qui a le plus de personnalité et de charisme. Je ne pense pas qu’il partira », a-t-il dit. Un message clair, presque politique. À Marseille, Højbjerg n’est pas qu’un joueur : il est un repère. Et De Zerbi entend bien le conserver, coûte que coûte.

