FC Nantes : La bourde mercato qui hante déjà le FCN

Le FC Nantes pleure déjà une erreur monumentale de son mercato. Le jeune Bastien Meupiyou, parti pour quelques millions, brille désormais sous d’autres cieux et fait regretter son départ précipité.

Mercato FC Nantes : Bastien Meupiyou, un talent gâché à la Beaujoire

Formé au FC Nantes, Bastien Meupiyou avait tout pour devenir l’un des piliers défensifs du club. Lancé à seulement 17 ans en Ligue 1, son début a été cauchemardesque : expulsion après neuf minutes lors de sa première titularisation face à Marseille. Une entrée en matière qui aurait pu briser la confiance de n’importe quel jeune joueur.

Malheureusement, Antoine Kombouaré ne lui a jamais offert une seconde chance significative. Face à cette impasse, Meupiyou a choisi de quitter Nantes pour Wolverhampton, à la recherche d’un nouveau départ. Ce choix audacieux marque le début d’une renaissance, loin des regards nostalgiques de la Beaujoire.

Une ascension éclatante au Portugal

Prêté à Alverca, en banlieue de Lisbonne, le jeune défenseur s’est imposé comme l’une des révélations de la saison. Solide, mature et régulier, Meupiyou attire désormais l’attention de clubs prestigieux. Benfica Lisbonne, sous José Mourinho, ainsi que le FC Porto surveillent son évolution avec intérêt.

En France, Lille et Rennes ont sondé le marché, mais un retour en Ligue 1 semble improbable pour l’instant. Nantes, qui l’a vendu pour environ 5 millions d’euros, pourrait voir sa perte grimper à près de 15 millions dans les mois à venir. Une erreur mercato qui hantera longtemps le club.

