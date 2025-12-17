ASSE : Cette révélation qui fragilise davantage Horneland

Alors que Eirik Horneland est déjà dans une situation délicate à l’ASSE, une confidence signée Romain Molina est venue jeter une lumière crue sur ses méthodes. À Saint-Étienne, cette révélation ravive les doutes et fragilise un peu plus un projet déjà scruté à la loupe.

ASSE : Une saison sous pression malgré le classement

Deuxième de Ligue 2, l’ASSE peine à avancer au classement mais aussi recule dans l’adhésion populaire. Car derrière les chiffres, le contenu inquiète. Jeu stéréotypé, défense friable, manque d’adaptabilité : les Verts donnent parfois l’impression de jouer contre eux-mêmes, sans tenir compte du contexte.

Romain Molina, dans sa dernière vidéo, n’a fait que mettre des mots sur un malaise diffus. Selon le journaliste, Eirik Horneland ne préparerait jamais ses matchs en fonction de l’adversaire. Une affirmation lourde de sens dans un championnat où chaque détail tactique peut faire basculer une rencontre.

Horneland et l’angle mort tactique

L’entraîneur norvégien privilégierait exclusivement l’amélioration de son propre jeu. Une philosophie louable sur le papier, presque idéaliste. Mais à l’épreuve du terrain français, cette approche semble naïve, voire dangereuse. Les adversaires, eux, ne se privent pas d’exploiter les failles stéphanoises.

Le Red Star, en attaquant systématiquement la profondeur face à une défense lente et mal alignée, en a offert une démonstration clinique. Défaite 2-1, et un Horneland campant sur ses certitudes, niant toute erreur tactique. En Ligue 2 comme en Ligue 1, la préparation de l’adversaire est une religion. Pressing ciblé, exploitation des couloirs, attaques dans le dos : rien n’est laissé au hasard. Ignorer cette réalité, c’est accepter de jouer avec un handicap.

À court terme, l’ASSE peut encore masquer ses lacunes grâce à la qualité individuelle et à ses moyens. Mais à plus haut niveau, l’addition sera salée. Car sans ajustements tactiques, sans lecture fine de l’adversaire, le projet Horneland risque de s’effriter. Et à Saint-Étienne, l’indulgence n’est jamais éternelle.

