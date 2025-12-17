PSG – Votes The Best : Hakimi choisit Mbappé, pas Dembélé

Sacré meilleur joueur du monde par la Fifa, Ousmane Dembélé a conquis la planète football… mais pas totalement son vestiaire. Parmi les votes dévoilés pour The Best, celui d’Achraf Hakimi intrigue et relance le débat autour des affinités et de l’objectivité.

PSG – Votes The Best : Dembélé au sommet, le choix surprenant de Hakimi

Ousmane Dembélé poursuit sa saison dorée. Après le Ballon d’or, l’ailier du PSG a été couronné meilleur joueur de l’année 2025 lors de la cérémonie The Best organisée par la Fifa à Doha. Une consécration logique au regard de son impact décisif, aussi bien en club qu’en sélection. Capitaines et sélectionneurs ont majoritairement placé « Dembouz » au sommet de leur hiérarchie. Didier Deschamps, notamment, a choisi Dembélé devant Kylian Mbappé et Achraf Hakimi.

Lire aussi : PSG : Après le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé encore couronné

À voir

Mercato Stade Rennais : Le SRFC boucle sa première recrue de l’hiver

Ceci confirme la reconnaissance institutionnelle du joueur parisien. Mais au PSG, tous n’ont pas voté dans le même sens. Achraf Hakimi, latéral droit et cadre du club, a préféré placer Kylian Mbappé en tête de son classement personnel. Un choix assumé, révélateur d’un lien fort entre les deux hommes, bien au-delà des couleurs parisiennes.

L’ailier français apparaît en deuxième position dans le vote du Marocain, devant Raphinha. Un podium sans Vitinha, Donnarumma ou Nuno Mendes, pourtant compagnons de route lors du sacre européen. Une hiérarchie qui surprend, mais qui rappelle que The Best reste un vote humain, donc subjectif.

Hakimi n’est pas un cas isolé. Joshua Kimmich, faute de compatriote nommé, a par exemple placé Harry Kane deuxième, derrière Vitinha. Heung-Min Son, ancien partenaire de l’Anglais, a lui aussi privilégié Dembélé.

Lire aussi sur Ousmane Dembélé :

Mercato : Au PSG avec Dembélé ? Dayot Upamecano répond cash

À voir

FC Nantes : La bourde mercato qui hante déjà le FCN

Mercato OM : Le nouveau Dembélé débarque, c’est confirmé !

Transfert raté à l’OM : Ousmane Dembelé impliqué !