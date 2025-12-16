Mercato ASSE : L’erreur à ne pas commettre avec Davitashvili

Sur le départ de l’ASSE, l’été dernier, Zuriko Davitashvili va-t-il terminer la saison avec le club stéphanois en Ligue 2 ou sera-t-il transféré cet hiver ?

Zuriko Davitashvili a tenté de quitter l’ASSE pendant le mercato d’été. Il ne voulait pas rester au club à la suite de sa relégation en Ligue 2. Des clubs en Ligue 1 et à l’étranger s’étaient positionnés pour recruter l’ailier gauche des Verts. Mais les dirigeants stéphanois n’ont pas souhaité le transférer. Ils ont repoussé des offres intéressantes pour le conserver.

À deux semaines de l’ouverture officielle du marché des transferts d’hiver, Foot Mercato annonce une possible vente de l’ancien joueur de Bordeaux. Alors qu’Erik Horneland se disait prêt à se passer des services de Zuriko Davitashvili, s’il décide de partir, Pierre, chroniqueur pour le « Sainté Night Club », estime que « ce serait vraiment catastrophique » pour l’AS Saint-Etienne de le laisser partir en janvier.

« Cela enverrait un très mauvais signal. Parce qu’au final, c’est notre meilleur buteur. C’est le mec qui peut te changer un match à lui tout seul. Il peut être totalement transparent pendant 70 minutes et puis, comme il l’a fait à Boulogne, prendre le ballon et marquer. Il rapporte des points. Ce serait se séparer d’un joueur qui apporte une vraie plus-value […] », a-t-il argumenté, dans des propos rapportés par Peuple-Vert.

Valentin est également du même avis. « Ce serait se tirer une balle dans le pied, car c’est le joueur le plus décisif », soutient-il. Pour rappel, Zuriko Davitashvili a été acheté par l’ASSE à 6 M€ chez les Girondins, en juillet 2024. Sa valeur marchande actuelle est estimée à 8 M€ par Transfermarkt.

