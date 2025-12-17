PSG – Flamengo : Luis Enrique répond à Filipe Luis !

À la suite de son homologue de Flamengo, Filipe Luis, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est exprimé sur la finale de la Coupe Intercontinentale qui va s’opposer les deux équipes ce mercredi soir du côté de Doha.

Flamengo : Filipe Luis veut réaliser un exploit historique contre le PSG

Face au PSG, vainqueur de la dernière Ligue des Champions et élue meilleure équipe européenne de la saison, Flamengo ne part pas avec les faveurs des pronostics pour la finale de la Coupe Intercontinentale, mercredi soir, au stade Ahmad Bin Ali à Al Rayyan, au Qatar.

Pour autant, Filipe Luis, l’entraîneur du club brésilien, assume pleinement un discours volontariste et revendique une foi totale en ses joueurs, qu’il estime capables de réaliser l’exploit contre la bande à Ousmane Dembélé. Déterminé à marquer l’histoire du club carioca, l’ancien défenseur de l’Atlético Madrid mise sur la maîtrise de toutes les phases du jeu pour espérer décrocher le trophée intercontinental.

« C’est possible. Bien sûr que j’y crois, et bien sûr que je le dis aux joueurs. Au football, tout est possible. Mais pas seulement en paroles. Je suis convaincu que mes joueurs sont les meilleurs (…) Cette équipe est capable de tout, capable d’écrire l’histoire (…), cette année n’a pas été facile, plusieurs nous ont posé des problèmes. Il ne fait aucun doute que le PSG nous en posera aussi. Le plus important, c’est que l’équipe sache jouer dans toutes les phases du jeu pour pouvoir réaliser le match parfait et gagner », a confié Filipe Luis en conférence de presse. En face de lui, Luis Enrique nourrit également la même ambition pour son Paris SG.

Luis Enrique vise un record historique avec le PSG

Plus qu’un simple match, cette finale de la Coupe Intercontinentale offre au Paris Saint-Germain la possibilité de décrocher un sixième trophée en douze mois. Une perspective que Luis Enrique a abordée avec sincérité, mesurant la rareté de l’événement et son poids symbolique pour le club français.

« Un sextuplé ? Je ne savais pas cette statistique. Je pense qu’il y a peu d’occasions de jouer cette finale. On est conscient de l’importance de ce match, c’est beau de jouer cette finale. Cela représente beaucoup pour nous. On est content d’être ici », a déclaré le coach espagnol devant les médias cet après-midi.

L’ancien entraîneur du Barça a rappelé que l’objectif de marquer l’histoire ne s’arrête pas à une saison. Pour lui, la victoire contre Flamengo serait une nouvelle pierre posée dans la construction d’un PSG durablement installé au sommet.

« Marquer l’histoire à Paris a été un objectif la saison dernière. Et continuer à la marquer cette saison est un objectif. Une finale est toujours un match particulier. Chaque minute peut être décisive. Il faut avoir la motivation pour gagner ce match. On est prêt […] On veut continuer d’écrire l’histoire de notre club », a ajouté Luis Enrique.

