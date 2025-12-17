Mercato Stade Rennais : Le SRFC boucle sa première recrue de l’hiver

Le Stade Rennais avance déjà ses pions sur le mercato d’hiver, avant même son ouverture officielle. Le club breton sécurise l’avenir en misant sur un nom déjà chargé de sens au Roazhon Park.

Mercato Stade Rennais : Chibuike Ugochukwu passe pro

Le marché n’ouvrira ses portes que le 1er janvier, mais le Stade Rennais n’a pas attendu pour frapper un premier coup. Fidèle à sa politique de formation, le SRFC a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Chibuike Ugochukwu, défenseur polyvalent de 17 ans issu de son centre. Un choix stratégique plus que symbolique.

Dans un contexte où Rennes prépare activement son mercato d’hiver, cette signature permet au club de verrouiller un jeune talent interne, tout en envoyant un message clair : la formation reste l’ADN des Rouge et Noir, même à l’heure des ajustements nécessaires.

Ugochukwu, un nom qui résonne à Rennes

Difficile de ne pas faire le lien. Chibuike n’est autre que le petit frère de Lesley Ugochukwu, révélation rennaise de 2023, transféré ensuite à Chelsea puis Burnley. Un héritage lourd, mais aussi une source de motivation assumée pour le jeune défenseur. Sur le site officiel du club, l’intéressé n’a pas caché son émotion après avoir signé son premier contrat professionnel.

« Je ressens beaucoup de joie et de fierté. C’est une émotion forte de signer professionnel avec mon club formateur », s’est-il réjoui. Avant d’ajouter, lucide et ambitieux : « Mon rêve est évidemment de jouer en Ligue 1 et je me donnerai à 100 % pour atteindre cet objectif ». Engagé jusqu’en 2028, Chibuike Ugochukwu s’inscrit dans le temps long cher au Stade Rennais.

Le club espère le voir grandir plus durablement que son aîné, auteur d’une soixantaine de matches avant un départ très lucratif, estimé à 27 millions d’euros. Le joueur, lui, sait sur qui s’appuyer : « Mon frère est une vraie source d’inspiration. Il m’écrit souvent pour m’encourager et me donner des conseils. » À Rennes, l’hiver commence par une promesse. Et parfois, les plus beaux mercatos débutent en silence.

