OM : Après Aubameyang, un buteur contacté en urgence !

Le mercato de l’OM a été pleine de surprises. L’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang en est une. Mais Roberto De Zerbi a dû prendre les devants pour rassurer un autre buteur de l’équipe.

Mercato : L’OM recrute Aubameyang, De Zerbi très prévoyant

L’OM a récupéré son attaquant Pierre-Emerick Aubameyang lors de ce mercato estival. Le Gabonais a accepté de casser son contrat avec Al-Qadsiah. Il a ensuite rejoint gratuitement l’OM un an après l’avoir quitté. Le buteur expérimenté sera un atout de poids en vue de la Ligue des champions.

Mais cette signature XXL a suscité des interrogations sur l’avenir d’Amine Gouiri. Pour éviter tout doute ou malentendu, Roberto De Zerbi s’est entretenu avec son joueur. L’entraîneur de l’OM a lui-même confirmé avoir contacté son attaquant algérien en urgence. L’objectif de cet échange ? Le rassurer pour la saison en cours.

Il a immédiatement rassuré Amine Gouiri

« Lorsque nous avons a pris pour Aubameyang, Benatia et moi, nous avons tout de suite parlé à Gouiri pour lui dire que les choses resteraient intactes », a-t-il déclaré devant les médias. De Zerbi a insisté sur l’importance d’avoir un effectif renforcé, notamment en raison de la participation à la Ligue des Champions.

L’entraîneur de l’OM écarte d’ailleurs tout problème mental concernant le début de saison compliqué d’Amine Gouiri. Il pense plutôt que la cause est physique. Il avait déjà abordé ce sujet avec ses préparateurs lors du stage aux Pays-Bas. Il a pleinement confiance en l’ancien Rennais.