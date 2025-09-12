Gros ménage à l’OM : Une autre rupture après Ruben Blanco ?

L’OM continue son grand ménage en interne. En plus du gardien de but Ruben Blanco, François Régis Mughe se rapprocherait lui aussi d’une rupture de contrat à Marseille.

Mercato OM : La fin de l’aventure est proche pour Ruben Blanco

Même si le mercato a fermé ses portes en France, l’Olympique de Marseille continue de surprendre. Le club phocéen poursuit son opération dégraissage en interne. La direction de l’OM a déjà acté 16 départs cet été. Elle se concentrerait à présent sur la résiliation de quelques contrats. Ruben Blanco figure en tête de liste.

La situation du gardien espagnol est en effet un indicateur clair sur son avenir. Non seulement il a été écarté pour la Ligue des Champions, et Roberto De Zerbi prévoit d’aligner le jeune Jeffrey De Lang pour le prochain match contre le FC Lorient. Ces signes ne laissent plus de doute : Ruben Blanco n’est plus dans les plans de l’OM.

François Régis Mughe n’est pas épargné

Toutefois, un autre joueur serait lui-aussi sur la sellette. Il est question de François Régis Mughe. Le jeune attaquant camerounais est revenu d’un prêt mitigé à Kallithéa (Grèce). Il a été renvoyé en équipe réserve. Et selon des sources concordantes, l’OM envisage à présent de rompre son contrat expirant en juin 2028.

Cette décision, si elle se confirme, attesterait de la détermination de l’OM de réduire son effectif pour la suite de la saison. Les joueurs ne correspondant pas aux attentes de De Zerbi seraient alors poussés vers un départ brusque.