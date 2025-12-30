INFO Mercato : Le PSG tient le meilleur attaquant du monde !

Jorge Mendes, l’agent de Gonçalo Ramos, a assuré que son joueur avait le potentiel nécessaire pour faire partie des meilleurs attaquants du monde. Mettant au passage une pression sur le PSG. Explications.

Mercato : Le « meilleur attaquant du monde » annoncé au PSG

Au micro de A Bola, Jorge Mendes, l’agent de Gonçalo Ramos, a évoqué les qualités de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Selon lui, l’international portugais peut jouer dans n’importe quel club du monde. L’ancien joueur du Benfica Lisbonne peut devenir le meilleur attaquant du monde, selon l’ancien représentant de Cristiano Ronaldo.

« Gonçalo Ramos a les qualités pour devenir le meilleur attaquant du monde. En termes de productivité, compte tenu du temps de jeu et des buts marqués, c’est le meilleur attaquant d’Europe et il peut jouer dans n’importe quelle équipe du monde », a déclaré Jorge Mendes au micro du journal A Bola.

Présent à Dubaï à l’occasion des Globe Soccer Awards dimanche, Jorge Mendes en a profité pour s’exprimer sur un des joueurs qu’il représente et qui évolue actuellement au PSG : Gonçalo Ramos. Un des nombreux internationaux portugais du club de la capitale, mais dont on parle moins en comparaison avec ses compatriotes Vitinha, Joao Neves et Nuno Mendes.

Pour l’homme d’affaires portugais, le buteur de 24 ans dispose des qualités nécessaires pour devenir le meilleur attaquant du monde. Depuis le début de la saison, Gonçalo Ramos n’a pas vraiment eu l’occasion de se montrer. Il a participé à 23 rencontres, sans être toujours titulaires, et a réussi à inscrire 9 buts, toutes compétitions confondues.

Des statistiques qui restent plutôt bonnes pour un joueur qui se trouve dans la rotation, rarement titulaire à la pointe de l’attaque. Pour autant, sauf gros retournement de situation, Ramos devrait rester jusqu’à au moins la fin de la saison avec, peut-être, l’opportunité de se faire remarquer. Le Paris Saint-Germain va avoir de nombreux matches et l’attaquant pourrait profiter de l’occasion pour montrer aux yeux du monde qu’il est l’un, si ce n’est le, selon son agent, meilleur numéro 9 au monde.

