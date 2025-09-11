OM-Lorient : De Zerbi bouleverse tout, sa compo tombe !

Pour le match de ce vendredi entre l’OM et Lorient, Roberto De Zerbi se présentera avec une composition d’équipe inattendue. Au moins trois titulaires devraient débuter sur le banc pour ce rendez-vous au Vélodrome.

OM-Lorient : De Zerbi met Aubameyang et Balerdi sur le banc

L’Olympique de Marseille se prépare pour un match important à domicile. Le succès est impératif ce vendredi soir face au FC Lorient, en ouverture de la 4e journée. Cela permettrait aux Marseillais de relancer dans la course au titre, mais surtout de faire le plein de confiance avant le déplacement périlleux face au Real Madrid en Ligue des champions.

Lire aussi : Secousse à l’OM : La nouvelle défense de De Zerbi a fuité !

Des choix forts sont donc attendus pour ce choc au Vélodrome. Et selon les dernières informations du journaliste Bruno Blanzat, des cadres comme Pierre-Emerick Aubameyang et Leonardo Balerdi ont été mis au repos ce jeudi. Les deux joueurs sont revenus tardivement de leur sélection nationale. Il est donc fort probable qu’ils débutent le match OM-Lorient sur le banc.

Jeffrey De Lange, la surprise dans les buts

La grande surprise sera sans doute au poste de gardien. Beaucoup attendaient de voir Geronimo Rulli dans les cages phocéennes. Mais c’est bien Jeffrey De Lange qui est pressenti pour débuter la rencontre. Le Néerlandais devait ainsi fêter sa première titularisation à l’OM cette saison. Ce sera une chance pour lui de prouver sa valeur et gagner la confiance de De Zerbi.

À voir

ASSE : Deux retours annoncés en défense contre Reims

Lire aussi : OM : De Zerbi prépare une surprise au FC Lorient !

De plus, les jeunes Robinio Vaz et Darryl Bakola ne seront certainement pas de la partie. L’entraîneur italien a choisi de les laisser s’entraîner avec leurs catégories respectives. Reste à savoir si ses choix forts seront fructueux. Rendez-vous ce vendredi au Vélodrome.

La composition probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : De Lange

Défenseur : Murillo, Aguerd, Pavard, Medina

À voir

PSG – Lens : Luis Enrique désigne son remplaçant sur le banc

Milieux de terrain : Gomes, Höjbjerg, Nadir,

Attaquant : Greenwood, Traoré et Gouiri