Mercato : Luis Campos fait un aveu retentissant sur le PSG !

À quelques trois jours de l’ouverture du mercato hivernal, Luis Campos a fait un aveu fracassant sur le recrutement à venir du côté du PSG. Le club de la capitale va encore accueillir d’autres cracks du foot mondial.

Mercato PSG : Plusieurs prodiges dans le viseur de Luis Campos

Déjà artisan de l’arrivée de profils devenus incontournables comme Joao Neves, Désiré Doué et Willian Pacho, le conseiller sportif du PSG savoure une reconnaissance qu’il juge légitime.

« Je suis heureux que mon travail soit reconnu, je pense que c’est le fruit de nombreuses années d’efforts, d’amour pour le football, d’une immense passion, de dévouement », a déclaré Luis Campos dans une interview accordée au média portugais A Bola.

Après son trophée de meilleur directeur sportif de 2025 aux Globe Soccer Awards, le dirigeant portugais a fait la promesse de continuer sur cette même lancée afin de garantir l’avenir du Paris Saint-Germain.

« J’ai toujours travaillé sur des projets où l’aspect collectif prime sur l’individuel. Bien sûr, je ne peux m’empêcher d’être heureux de voir ces trois lauréats d’aujourd’hui, d’autres déjà récompensés, tant d’autres par le passé, tant d’autres joueurs avec lesquels j’ai eu la chance de collaborer et qui sont aujourd’hui de grandes stars du football mondial », a indiqué Campos avant de rassurer sur l’avenir des Rouge et Bleu.

« C’est un plaisir de les voir récompensés. Aujourd’hui n’a pas fait exception, et j’espère donc continuer ainsi, que de nouveaux talents, de nouvelles personnes, des personnes ambitieuses, qui veulent progresser et se battre, se battre pour la vie, passent entre mes mains, car c’est en se battant qu’on obtient des résultats », a ajouté le collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi.

