Mercato OM : Sacha Boey, une mission déjà impossible ?

Alors que l’OM est en quête d’un nouveau latéral sur ce mercato, le nom de Sacha Boey revient en force. Mais les Phocéens devront agir vite, car la concurrence s’intensifie.

Mercato OM : Sacha Boey proche d’une rupture avec le Bayern

Le divorce entre Sacha Boey et le Bayern Munich se précise. Le latéral droit français figurait initialement dans les plans de Vincent Kompany. Mais sa situation a brutalement basculé en début de saison, passant de titulaire à remplaçant de luxe en Bavière.

Sacha Boey n’a été titularisé qu’à 5 reprises en Bundesliga cette saison. Sa dernière apparition avec le Bayern remonte au 1er novembre dernier. Depuis lors, il a disparu des radars. Cette mise au placard ferait suite à une vive tension entre le coach et le joueur de 25 ans.

Le quotidien Münchner Abendzeitung révèle en effet que Vincent Kompany aurait peu goûté au manque d’empressement de Sacha Boey pour entrer en jeu lors d’une rencontre. Le coach agacé aurait même annulé son remplacement. Il envisagerait à présent de se débarrasser de lui dès cet hiver.

Attention à la concurrence de Galatasaray et de Crystal Palace

Sacha Boey est clairement poussé vers la sortie. La source indique que le Bayern serait prêt à accepter son départ contre un chèque de 15 millions d’euros, soit la moitié de son prix d’achat. Cette décision attire forcément les convoitises. Si l’OM suit le dossier, la concurrence s’organise également.

Crystal Palace envisagerait de s’appuyer sur les bonnes relations entre son entraîneur, Oliver Glasner, et la direction munichoise, pour faciliter les discussions. Galatasaray tenterait aussi de récupérer son ancien joueur. L’OM devra donc faire à une concurrence sur cette piste défensive.

