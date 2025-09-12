Mercato OM : L’Inter prépare un sale coup contre Marseille

L’OM s’est montré très actif au cours de ce mercato d’été, avec une attention particulière portée à la défense. Le club phocéen s’est notamment positionné sur la piste Joel Ordoñez sans succès. Un dossier sur lequel se lance désormais l’Inter Milan.

Mercato OM : Ordoñez, le grand regret de l’été marseillais

L’OM a frappé fort en défense cet été avec les signatures de Nayef Aguerd et Benjamin Pavard, venus étoffer un secteur en souffrance. Mais dans l’ombre de ces jolis coups, Marseille a longtemps cru pouvoir attirer Joel Ordoñez (21 ans), le roc équatorien du FC Bruges. Accord trouvé avec le joueur, discussions avancées… puis blocage définitif entre clubs. Résultat : une déception cruelle pour les dirigeants marseillais et un joueur laissé sur sa faim.

Lire aussi : Mercato : L’OM échoue, Joël Ordonez se dirige vers l’Italie !

À voir

Ballon d’Or : Dembélé ou Yamal ? France Football lâche une bombe

L’international équatorien l’a lui-même confirmé après un match de sa sélection face à l’Argentine. « Signer à l’OM ? Cela n’a pas été le cas. Je dois maintenant travailler pour mon équipe. Un changement de club avant la Coupe du monde ? Je ne sais pas ce que Dieu veut », a-t-il confié à ESPN, un brin fataliste mais pas insensible à l’appel du Vélodrome.

L’Inter s’invite dans le dossier, Chelsea et Aston Villa en embuscade

Le problème pour l’Olympique de Marseille, c’est que la concurrence s’est désormais installée. Selon Fabrizio Romano, l’Inter Milan a coché le nom d’Ordoñez en vue de 2026 et suit attentivement ses prestations. Une véritable gifle pour Marseille qui avait fait du défenseur sa cible prioritaire de l’été.

🚨⚫️🔵 Understand Joel Ordóñez has been added into Inter list for new centre back in 2026.



After being on OM and Al Hilal shortlist this summer, Inter also keep close eye on him.



🎥 https://t.co/7Y4O4zunzq pic.twitter.com/KyJToUVZkW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2025

Lire aussi : INFO Mercato: Marseille oublie Ordonez, un roc néerlandais arrive

Et ce n’est pas tout : Chelsea et Aston Villa ont dépêché leurs scouts, pendant que le PSG garde l’œil ouvert. Une course à quatre, où l’Olympique de Marseille risque de faire figure d’outsider. Medhi Benatia et Pablo Longoria devront redoubler de malice s’ils veulent relancer ce dossier.