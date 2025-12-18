Mercato : Un prodige du Stade Rennais rend fou Luis Campos !

Une pépite du Stade Rennais est sur la short-list du PSG pour le mercato hivernal. Mais les dirigeants rennais disent non au départ de leur roc.

Mercato Stade Rennais : Jérémy Jacquet vers le PSG cet hiver ?

Le PSG envisage d’asséner un coup dur au Stade Rennais lors du prochain mercato hivernal. Le club de la capitale cherche de nouvelles pépites pour la seconde partie de la saison et aurait coché le nom d’un roc rennais. Le spécialiste du mercato, Matteo Moretto indique que Jérémy Jacquet est la priorité des pensionnaires du Parc des Princes.

Le technicien du SRFC, Habib Beye lui donne de temps de jeu cette saison et il est très solide en défense. Jérémy Jacquet est devenu un titulaire indiscutable depuis le début de la saison. Il a déjà disputé 15 matches de Ligue 1 avec le club breton cette saison. De nombreux prétendants tournent autour du natif de Bondy à l’approche du mercato d’hiver, dont le PSG. L’international français, déjà capé à cinq reprises, séduit aussi à l’étranger. Le Real Madrid et Liverpool sont aussi chauds pour le recruter.

Mais Jérémy Jacquet prend son temps avant de trancher pour son avenir. Un départ en janvier n’est pas son souhait. Il se sent heureux en Bretagne et envisage de continuer sa progression au Stade Rennais. Les dirigeants rennais ne sont pas non plus vendeurs. La direction du Paris SG devra abandonner cette piste ou elle va casser sa tirelire avant de déloger la pépite. Sur Transfertmarkt, Jérémy Jacquet est évalué à 20 millions d’euros.

