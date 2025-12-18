OM : Officiel, le Vélodrome accueille une nouvelle signature

Trois jours avant de faire son entrée en lice en Coupe de France, l’OM a bouclé une belle signature en interne. L’officialisation vient de tomber.

L’OM le confirme, le Vélodrome sécurisé pour 15 ans

L’Olympique de Marseille compte terminer l’année en battant Bourg-en-Bresse en Coupe de France. Cette rencontre aura lieu ce dimanche (17h 30) au stade Marcel-Verchère. En attendant, de bonnes nouvelles s’enchainent à l’OM.

Les joueurs blessés, Facundo Medina et Hamed Junior Traoré, sont de retour. Mais ce n’est pas tout. Le club phocéen a aussi conclu un accord historique. L’OM a obtenu l’assentiment de la municipalité de Marseille pour rester pendant 15 ans au Vélodrome.

« L’Olympique de Marseille se félicite de l’accord trouvé avec la Ville de Marseille portant sur une nouvelle convention d’occupation de l’Orange Vélodrome », annonce la direction phocéenne.

Communiqué de l'Olympique de Marseille — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 18, 2025

Un projet ambitieux et durable à Marseille

Cette nouvelle convention est loin d’une simple formalité. Elle constitue une stratégie de développement ambitieuse. « L’Olympique de Marseille confirme sa volonté de s’inscrire dans un projet ambitieux et durable », indique le club présidé par Pablo Longoria.

L’accord étant scellé, l’OM peut à présent investir progressivement dans la modernisation de l’enceinte. Notons que cette signature répond aux « recommandations ministérielles et exigences de la Chambre régionale ».

